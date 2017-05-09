Победили ради жизни: специальный проект ФАН ко Дню Победы

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Федеральное агентство новостей совместно со всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» с гордостью и благодарностью представляют фотопроект «Победили ради жизни», посвященный фронтовикам Великой Отечественной войны.

Каждый год ко Дню Победы страна оживляется и вспоминает военные истории. Этих историй никогда не будет много: пусть лучше они повторятся много раз, чем мы их забудем. К новой годовщине Великой Победы мы разыскали фронтовиков, живущих в Санкт-Петербурге, и попросили их рассказать не о войне, а о жизни, которая продолжилась благодаря им. О жизни, ради которой они победили.

Нам хотелось, чтобы праздничный плакат, посвященный ветеранам, не ограничивался портретом, фамилией, годом рождения и званием. Нам было интересно узнать об их жизненном пути что-то неожиданное, получить от них наставления и пожелания, небольшие уроки мудрости. Для этого мы приходили к ним в дом, часами пили чай, перебирали фотоальбомы, вспоминали путь от Москвы до Берлина, вместе смеялись и уводили от печальных мыслей о прожитой войне. Всем ветеранам за 90 лет, но они до сих пор кипят энергией, ясно мыслят, помнят по именам и отчествам своих сослуживцев и военачальников. Они до сих пор страстно влюблены в жизнь, а она, похоже, отвечает им взаимностью.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга 93-летний Михаил Бобров принял съемочную группу ФАН в своем доме-музее, где для наград и памятных знаков выделена целая комната. В блокаду он подростком маскировал высотные доминанты Ленинграда под обстрелом немецкой авиации, позже был разведчиком на Ленинградском фронте и инструктором по альпинизму на Кавказе. Заслуженный тренер России и один из самых спортивных людей нашего города до сих пор преподает в одном из университетов, тренируется по утрам и отжимается раз по 20 ежедневно. «Занимайтесь спортом, думайте о своем здоровье, думайте о своем будущем, думайте о своей семье. Не валяйте дурака, это самое главное», — пожелал он нам.

Очаровательная хохотушка и кокетка Вера Бондаренко в свои 97 лет продолжает покорять сердца, и мы понимаем, почему. Два года назад восхищенный попутчик в поезде написал ей: «Вы, Вера, восхитительны и бесконечно бесподобны. Я мог бы этого не заметить, но жить стало неудобно». Мы нашли этот автограф на бумажке, куда Вера Ивановна собиралась записать время приема у врача. В составе военного госпиталя 5-й гвардейской армии Жадова она прошла всю Европу, после войны несколько раз начинала жизнь с нуля во Львове, Ростове, на Сахалине. На Дальнем Востоке развлекала себя тем, что декламировала стихи со сцены, и до сих пор способна наизусть прочитать «Прямой разговор» Эдуарда Асадова, чем поразила нас — как и своего случайного спутника в поезде. «Надо вживаться в эту жизнь всеми силами, даже если не видишь в ней ничего хорошего», — говорит она. И мы можем лишь приблизительно представить, что за беды научили ее так мыслить.

Семен Малышев, боец Ленинградского фронта, — самый молодой из наших героев: ему 89 лет, но бодрости побольше, чем у апатичной молодежи. В 10 лет он ходил на медведя, а когда ему исполнилось 16, началась война, и пришлось «идти на немца». Вместе со своей 136-й стрелковой дивизией Семен Петрович прорывал блокаду Ленинграда, а после войны всю жизнь посвятил оборонной промышленности на Обуховском заводе. Прекрасный голос привел его в знаменитый ансамбль имени Александрова, в составе которого Малышев даже раз выступал в Кремле перед Сталиным. Во время съемки Семен Петрович спел нам пару любимых романсов на своей кухне: уверяем, его тенор по-прежнему бесподобен.

«Не зря жизнь прожил, если был нужен людям и нашел, где пригодиться», — считает ветеран, и мы можем только позавидовать такому щедрому сердцу.

Впрочем, о том же говорит нам и фронтовик Лазарь Райнес. «Всякий человек должен стремиться к жизни, только так и выживет. Дожить до ста лет можно, только если тебя очень любят, и ты любишь людей», — объясняет он. Ему 99 лет. В 1941 году Лазарь Райнес сдал экзамены в Военно-медицинской академии и сразу отправился спасать жизни жителей блокадного города. Оперировал солдат, которых выносили с Невского пятачка, и других защитников Ленинграда. Перестал работать только два года назад, но до сих пор консультирует дома.

Александра Лещук всю блокаду участвовала в оборонных работах, а после войны разминировала все пригороды Ленинграда, чтобы освободить нашу землю для новой жизни. Среди прочих ей достался и самый трудный участок — Пулковские высоты, которые в яростных схватках переходили то нашим солдатам, то фашистам, минировались теми и другими, где вперемешку полегли и первые, и вторые. Перед тем, как стать инженером, Александра Петровна работала портнихой в ателье, помогая ленинградским женщинам снова стать красивыми и расцвести после войны. «Мы носили короткие юбки, потому что на длинные не хватало ткани, а самым популярным было платье «Победа» за четыре рубля», — рассказывает она нам. И с этими деталями чувство Победы становится практически видимым – у нее худые открытые ноги ленинградских послевоенных девчонок.

Василий Аниканов войну начал с форсирования Днепра — вот такой первый бой выдался человеку. Все военные годы провел за рулем сначала советского ЗИСа, потом американского «Форд-6» и немецкого трофейного Bussing NAG. Победу встретил в Праге, закончил воевать в Порт-Артуре. «Господь его для меня спас», — говорит нам его жена. У нее старинное имя Евдокия, и когда мы спрашиваем Василия Максимовича, как он сокращенно называет супругу, он непонимающе смотрит на нас. «Любимая моя, только так. А вообще, если есть взаимное уважение и любовь друг к другу, то и по жизни идти легче», — объясняет он секрет, познанный за 92 года жизни.

Разговоры с Анной Чистяковой, участницей действий на Прибалтийском фронте, жительницей блокадного Ленинграда, еще раз убеждают нас в том, что ветераны — люди особого сорта. «Сдаваться? О том и речи не было!» — восклицает она. В блокаду Анна дежурила на крышах домов и в театрах, помогала эвакуировать детей через Ладогу и училась стрелять. Ходила на свидания и была влюблена: война не была помехой чувствам, пока возлюбленного не отправили на фронт… «Столько сил нам могла дать только любовь к своей Родине. Видели бы вы, как мы сначала защищали наш Ленинград, а потом отмывали его после войны. Он заблестел — и глаза у всех заблестели!» — говорит Анна. Глаза у нее все так же блестят.

Михаил Зорин, один из последних оставшихся в живых участников страшной бойни на Невском пятачке, рассказывает о войне за партией в шахматы. Если бы в комнате было побольше света, он обыграл нашу команду в пару ходов: каждое лето герой войны сражается на шахматном поле с противниками в Сосновке. «Я получил три ранения и чудом избежал гибели. Но кто воевал за Родину, тогда не считал, сколько раз уцелел. Мне больше всего хотелось дожить хотя бы до 50 лет, посмотреть — а что там будет?» — говорит он. Жажда жизни и любопытство помогли Михаилу Зорину дожить далеко за 50: сегодня ему 93 года.

Мы уже покидали квартиру еще одного нашего ветерана, когда на пороге пересеклись с хмурым врачом из поликлиники. Увидев Леонида Смирнова в пиджаке, увешанном орденами, врач опешил. «Вы… видимо, воевали…», — единственное, что он смог произнести. «Было немного», — скромно ответил ему человек, который освободил Освенцим, в составе 62-й танковой бригады участвовал в битве за Берлин и оставил на стене Рейхстага надпись потомкам на память: «Я из Ленинграда». «В этой жизни надо быть добрым к людям и думать не только о себе», — такие мудрые слова он оставил нам на память.

Федеральное агентство новостей поздравляет всех ветеранов с Днем Победы, который они подарили нам.