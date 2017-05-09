Названо лучшее в России подержанное авто до 100 тысяч рублей

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Москва, 9 мая. Лучшим подержанным автомобилем, который на отечественном авторынке можно купить по цене до 100 тысяч рублей, является Nissan Almera N15. К такому выводу пришли российские автоэксперты.

Японская модель Nissan Almera в кузове N15 производилась в период с 1995 по 2000 гг. Автомобиль и в те годы не имел выдающихся характеристик, зато отличался простотой и надежностью. Вместе с тем, салон автомобиля является достаточно функциональным. Кроме того, модель отличается хорошей шумоизоляцией.

Nissan Almera N15 работает на 1,6-литровом бензиновом моторе, который генерирует порядка 90-99 л.с. Этого вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в потоке и свободно передвигаться, отмечают эксперты.