Токио считает несвоевременным возобновление шестисторонних переговоров по КНДР

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Токио, 9 мая. Сейчас не время для возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Глава японского внешнеэкономического ведомства признал, что шестисторонние переговоры являются значимым форматом, однако отметил, что осмысленный диалог возможен только после конкретных действий в части денуклеаризации со стороны Северной Кореи.

«Мы считаем, что сейчас не подходящая ситуация для возобновления (шестисторонних) переговоров», — подчеркнул японский министр.

В шестисторонних переговорах принимают участие КНДР, Южная Корея, Япония, Китай, Россия и США. Переговоры были приостановлены в 2008 году.