Ученые разоблачили миф о «волшебном» звучании скрипок Страдивари

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Вашингтон, 9 мая. Скрипки легендарного итальянского мастера Антонио Страдивари в звучании проигрывают современным инструментам. К такому выводу пришла группа французских и американских ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Руководитель эксперимента Клаудия Фритц из университета Пьера и Марии Кюри в Париже предложила провести два независимых эксперимента с участием 137 человек, в том числе самых известных скрипачей мира и просто любителей музыки. Скрипачи в двух концертных залах в Париже и в Нью-Йорке исполняли «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского, произведения Брамса, «Скрипичный концерт» Сибелиуса и другие симфонические произведения. При этом для чистоты эксперимента произведения в Париже исполнялись в малом концертном зале и с аккомпанементом, а в Нью-Йорке — в большом зале и без аккомпанемента. Играли «вслепую», т.е. ни скрипачи, ни зрители не знали, какая скрипка — «Страдивариус» или обычная — досталась музыканту.

В итоге только 44% участвовавших в эксперименте смогли определить, какая из скрипок была создана итальянским мастером. При этом в абсолютном большинстве случаев как исполнители, так и зрители отдали предпочтение современным скрипкам.