Урок не впрок: США могут расширить свое военное присутствие в Афганистане

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Изменение американской военной стратегии в Афганистане подготовили советники президента США Дональда Трампа. Они включают в себя увеличение военного контингента в этой стране, а также расширение полномочий Министерства обороны, сообщает издание The Washington Post.

Источники издания называют автором этого проекта помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

«План предусматривает увеличение числа военнослужащих США в Афганистане на не менее чем 3 тысячи солдат дополнительно к нынешним 8,4 тысяч», — сообщают СМИ.

Кроме того, право Белого дома определять количество находящихся в Афганистане американских военных, предлагают передать Пентагону. Военное ведомство также получит более широкие полномочия по применению авиации против боевиков движения «Талибан» (Террористическая организация запрещена на территории РФ, — прим. ФАН).

Помощники американского лидера намерены отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.

Глава Белого дома пока не одобрил новую военную стратегию, ожидается, что он сделает это до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая.

The Washington Post полагает, что если Дональд Трамп примет положительное решение по этому вопросу, то американские расходы на военную кампанию в Афганистане возрастут. Уже сейчас она обходится американскому бюджету в 23 миллиарда долларов в год.

Но в американской администрации есть и противники новой военной стратегии. Кроме того, ранее Пентагон уже поддержал план, предполагающий расходы в размере примерно 7,5 миллиардов долларов на расширение американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение пяти лет. США собираются обновить военную инфраструктуру в этом регионе, провести дополнительные учения, а также разместить свои силы и кораблей.



Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о возможном расширении американского военного контингента в Афганистане.

«Урок не впрок: администрация Трампа намерена резко нарастить военное присутствие США в Афганистане, хотя и Буш, и Обама зубы там обломали. Безнадежно», — написал он у себя в Twitter.

Урок не впрок: адм.Трампа намерена резко нарастить военное присутствие США в Афганистане, хотя и Буш, и Обама зубы там обломали. Безнадежно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 7, 2017

Он также отметил, что «продвижение демократии», которым США обыкновенно прикрывают свои действия, «демагогия, призванная оправдать интервенции США». Пушков добавил, что «ИГИЛ* и взрыв смертников около базы США в Киркуке — это ее результат».

Пушков напомнил, что бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в новой книге настаивает: США должны и впредь «нести демократию» по всему миру.

«В Ирак, Ливию, Сирию уже принесли. Мало», — написал сенатор на своей странице в социальной сети.

Экс-госсекр.США К.Райс в новой книге настаивает: США должны и впредь "нести демократию"по всему миру. В Ирак, Ливию, Сирию уже принесли.Мало — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 7, 2017

Действительно, несмотря на совместные действия военных США и Афганистана, ситуация в стране в последнее время значительно ухудшилась в связи с «весенним наступлением» движения Талибан (Террористическая организация запрещена на территории РФ, — прим. ФАН), а также усилением влияния ИГИЛ в стране.



И хотя Пентагон регулярно сообщает об уничтожении боевиков, их число неуклонно растет.

Так, по последним данным Минобороны РФ, группировка ИГИЛ, действующая на территории Афганистана, насчитывает 3,5 тысячи человек. А к 2018 году ее численность вырастет до семи тысяч.

Кроме того укреплению террористов в Афганистане способствует наличие у них финансовых средств, которые текут к ним с подконтрольных территорий в Ираке и Сирии.

Напомним, что в ответ на успехи, достигнутые группировкой «Исламское государство»* в июне и июле 2014 года, некоторые государства начали вмешиваться в продолжающуюся гражданскую войну в Сирии и Ираке, а затем и в Ливии. Именно быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в первой половине 2014 года, а также жестокость и нарушения прав человека, осуждённые международным сообществом, и боязнь дальнейших неожиданных последствий гражданской войны в Сирии вынудили многие страны начать военные действия против ИГИЛ.

30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства, Российская Федерация вмешалась в начала военную операцию в этой стране.

* Организация запрещена на территории РФ.