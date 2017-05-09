Ученые изобрели лекарство, которое может спасти от смерти после инсульта

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Вашингтон, 09 мая. Американские ученые в ходе исследований, как справляться с последствиями инсультов, открыли новое лекарство.

Как оказалось, спасти человека от смерти после пережитого острого нарушения мозгового кровообращения могут таблетки из … брокколи. Все дело в веществе под названием сульфорафан, который содержится в слегка отваренном овоще.

Сейчас ученые проводят исследования на тему, чтобы понять сможет ли обычная пищевая добавка, в составе которой есть небольшая доза вещества, предотвращать или снижать риск инсульта.

Как ожидается, ежедневное применение в пищу препаратов сможет снизить риск смертельных случаев острого нарушения мозгового кровообращения в 40 тысяч раз. К тому же, лекарство не должно быть дорогим и будет доступно каждому.