Американские ученые узнали, что человек чувствует перед смертью

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Нью-Йорк, 9 мая. Человек на подсознательном уровне чувствует, что скоро уйдет из жизни: за недолгое время до этого момента его охватывают тревога и депрессия. К такому выводу пришла группа американских ученых.

На протяжении нескольких лет специалисты изучали истории болезни умерших людей. Оказалось, что в преддверии смерти многие начинали чувствовать необъяснимую тревогу, уходили в депрессию. Как считают ученые, причиной этих психологических проблем является изменение гормонального фона в преддверии смерти и его влияние на центральную нервную систему человека.

Кроме того, ученые разработали уникальный тест, благодаря которому можно предсказать скорый уход человека из жизни. Тест был опробован на нескольких десятках добровольцев в возрасте старше 65 лет. В течение года примерно половина из участвовавших в тестировании скончалась. Выяснилось, что в ходе тестов именно эти люди демонстрировали худшие когнитивные способности, были неспособны к самоанализу. Тревожные признаки начинали проявляться у людей примерно за год до гибели.