Взрыв в медресе в Афганистане унес жизни 9 человек

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Парван (Афганистан), 09 мая. В результате мощного взрыва, произошедшего в медресе в афганской провинции Парван, по меньшей мере, погибли девять человек.

Как сообщает ТАСС, взрывное устройство сработало в одном из классов религиозного образовательного учреждения непосредственно во время занятий. В результате взрыва погиб педагог и восемь учеников.

Добавим, что ответственность за взрыв ни одна из террористических группировок на себя не взяла.