Стало известно, почему легендарная «буханка» покорила японский авторынок

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Токио, 09 мая. Эксперты автомобильной отрасли разгадали секрет успеха легендарной российской «буханки» (УАЗ-3909) у японских покупателей.

Как пишут местные специализированные СМИ, жители страны восходящего солнца, избалованные достижениями научно-технического прогресса и не представляющие свою жизнь без электронных гаджетов, стали жертвами чувства ностальгии.

Все дело в том, что внешне советский, а ныне российский УАЗик, получивший на родине название «буханка», очень сильно напоминает жителям Японии, особенно уже немолодым, местные авто, которые производились в стране восходящего солнца 40 лет назад.

Мало того, теперь делом чести у японских коллекционеров не только приобрести российский автопром, но и, затюнинговав «буханку», переделывать ее в роскошное и дорогое авто.