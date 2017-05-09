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Миннесота, 9 мая. Ученые утверждают, что коты это не только милые пушистые зверьки, но они еще и великие целители, способные приносить огромную пользу для здоровья людей.

Медики заметили, что кошачье мурлыканье способствует заживлению ран. Простое мурчанье обыкновенной кошки очень благотворно сказывается на человеческих способностях к регенерации. Кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц. Как выяснилось, именно при звуках этой частоты, лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. И, что самое важное, эти мурчальные частоты также отлично подходят и для людей.

Оказалось, мурлыкающим котом можно ускорить лечение переломов костей, восстановить повреждение мышц и более того — даже избавиться от одышки. Как показали исследования, владельцы кошек в среднем имеют меньше симптомов стресса. На втором месте за ними, согласно статистике, идут владельцы собак. А больше всего подвержены стрессу люди без домашних животных.

Ученые из американского Университета Миннесоты доказали, что наличие кошки в доме чрезвычайно полезно для сердца. В своем исследовании они отметили, что люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов. Скорее всего это происходит из-за того, что кошки своим урчанием снимают стресс у людей и этим снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.