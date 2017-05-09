Донбасс: ВСУ за сутки 5 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 09 мая. В народной милиции Луганской народной республики в течение суток зафиксировали пять нарушений «режима тишины» со стороны киевских силовиков.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь по населенным пунктам Калиново и Фрунзе: первый обстреливался дважды с направлений Новозвановки и Троицкого, второй – трижды с направления Крымского.

Киевские силовики обстреливали территорию ЛНР из вооружения БМП и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, минометов 82 и 120 мм, а также артиллерийских орудий 122 мм.

Как уточнили в народной милиции, в результате обстрелов жертв и раненых среди мирных жителей и личного состава нет.