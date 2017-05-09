«Возня на деньги налогоплательщиков»: Трамп в очередной раз опроверг свои связи с Россией
Американский президент Дональд Трамп продолжает отбиваться от нападок в свой адрес и обвинений в том, что он, якобы, занял пост лидера США благодаря вмешательству Москвы.
О том, что подобные заявления ложь он написал в своем Twitter.
«История о связях России и Трампа — тотальная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?», — говорится в сообщении.
Трамп также добавил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер «подтвердил то, что знают все, включая фейковые СМИ: «нет подтверждений» связей России и Трампа».
Он отметил, что бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс «сделала фейковые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости».
Джеймс Клэппер и Салли Йейтс выступили на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого «влияния РФ» на американские выборы. Сенаторы поинтересовались у экс-директора национальной разведки США — разделяет ли он до сих пор мнение о том, что между Трампом и Россией не было и нет никаких связей.
«Это так», — сказал Клэппер.
Он также заявил о том, что не знал о расследовании ФБР о «российском вмешательстве» в выборы в США.
Бывший глава национальной разведки США пояснил, что если появляется информация о возможных действиях американского гражданина в интересах иностранной державы, «стандартная практика — делиться этой информацией с ФБР».
Вместе с главой минюста США Салли Йейтс, Клэппер отрицал и то, что мог быть источником утечек относительно президента Дональда Трампа и его окружения.
Не смотря на то, что ход расследования в отношении нового американского президента очень подробно освещается в американских СМИ, которые ссылаются на источники, близкие к расследованию или знакомые с его ходом. Заседание сената было, по мнению Дональда Трампа, обделено вниманием.
«Почему СМИ не сообщить об этом?», — удивляется американский лидер у себя в Twitter.
Ранее американские таблоиды неоднократно разглашали содержание закрытых брифингов разведки для президента, предположения ФБР об общении сотрудников Трампа с гражданами России, факт слежки ФБР за сотрудниками Трампа в ходе предвыборной кампании. Также, сторонники Трампа обвиняли советницу бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в том, что она, в нарушение закона, обнародовала внутри спецслужб имена сотрудников Трампа, подвергшихся слежке.
Правда до сих пор ФБР не предприняло никаких мер против авторов утечек.
Напомним, что 6 января 2017 года ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз заявили о вмешательстве России в американские выборы. Правда, при этом, доказательств предоставить так и не смогли.
В докладе говорилось лишь о том, что американские спецслужбы делают выводы о «тайных операциях России по влиянию на выборы» по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в социальных сетях. Большая часть сообщения спецслужб была посвящена работе телеканала RT пятилетней давности и агентства Sputnik.
Также «руку Москвы» увидели в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Наша страна неоднократно опровергала подобные обвинения в свой адрес. Ложной называл эту информацию и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Президент России Владимир Путин считает, что истерика вокруг обвинений нашей страны в кибер-взломах нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Ведь в опубликованных данных нет ничего в интересах России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безосновательными заявления США о том, что России вмешивалась в их избирательную кампанию.
Ранее также заявлялось о том, что расследование «связей команды Трампа с Россией» может продлиться до 2018.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это сообщение. Он написал, что оно вполне понятно и «если нечего расследовать, то надо хотя бы дело затянуть».