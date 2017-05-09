«Возня на деньги налогоплательщиков»: Трамп в очередной раз опроверг свои связи с Россией

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Американский президент Дональд Трамп продолжает отбиваться от нападок в свой адрес и обвинений в том, что он, якобы, занял пост лидера США благодаря вмешательству Москвы.

О том, что подобные заявления ложь он написал в своем Twitter.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

«История о связях России и Трампа — тотальная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?», — говорится в сообщении.

Трамп также добавил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер «подтвердил то, что знают все, включая фейковые СМИ: «нет подтверждений» связей России и Трампа».

Director Clapper reiterated what everybody, including the fake media already knows- there is "no evidence" of collusion w/ Russia and Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Он отметил, что бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс «сделала фейковые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости».

Sally Yates made the fake media extremely unhappy today --- she said nothing but old news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Джеймс Клэппер и Салли Йейтс выступили на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого «влияния РФ» на американские выборы. Сенаторы поинтересовались у экс-директора национальной разведки США — разделяет ли он до сих пор мнение о том, что между Трампом и Россией не было и нет никаких связей.

«Это так», — сказал Клэппер.

Он также заявил о том, что не знал о расследовании ФБР о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Бывший глава национальной разведки США пояснил, что если появляется информация о возможных действиях американского гражданина в интересах иностранной державы, «стандартная практика — делиться этой информацией с ФБР».



Вместе с главой минюста США Салли Йейтс, Клэппер отрицал и то, что мог быть источником утечек относительно президента Дональда Трампа и его окружения.

Не смотря на то, что ход расследования в отношении нового американского президента очень подробно освещается в американских СМИ, которые ссылаются на источники, близкие к расследованию или знакомые с его ходом. Заседание сената было, по мнению Дональда Трампа, обделено вниманием.

«Почему СМИ не сообщить об этом?», — удивляется американский лидер у себя в Twitter.

Biggest story today between Clapper & Yates is on surveillance. Why doesn't the media report on this? #FakeNews! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Ранее американские таблоиды неоднократно разглашали содержание закрытых брифингов разведки для президента, предположения ФБР об общении сотрудников Трампа с гражданами России, факт слежки ФБР за сотрудниками Трампа в ходе предвыборной кампании. Также, сторонники Трампа обвиняли советницу бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в том, что она, в нарушение закона, обнародовала внутри спецслужб имена сотрудников Трампа, подвергшихся слежке.

Правда до сих пор ФБР не предприняло никаких мер против авторов утечек.

Напомним, что 6 января 2017 года ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз заявили о вмешательстве России в американские выборы. Правда, при этом, доказательств предоставить так и не смогли.

В докладе говорилось лишь о том, что американские спецслужбы делают выводы о «тайных операциях России по влиянию на выборы» по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в социальных сетях. Большая часть сообщения спецслужб была посвящена работе телеканала RT пятилетней давности и агентства Sputnik.

Также «руку Москвы» увидели в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Наша страна неоднократно опровергала подобные обвинения в свой адрес. Ложной называл эту информацию и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.



Президент России Владимир Путин считает, что истерика вокруг обвинений нашей страны в кибер-взломах нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Ведь в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безосновательными заявления США о том, что России вмешивалась в их избирательную кампанию.

Ранее также заявлялось о том, что расследование «связей команды Трампа с Россией» может продлиться до 2018.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это сообщение. Он написал, что оно вполне понятно и «если нечего расследовать, то надо хотя бы дело затянуть».