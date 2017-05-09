Глава Джакарты получил 2 года тюрьмы за оскорбление чувств верующих

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Джакарта, 09 мая. Глава столицы Индонезии судом Джакарты признан виновным в оскорбления чувств верующих и был отправлен в тюрьму на два года.

Как сообщает «Газета.ru», неосторожность в высказываниях, которые попали на видео, Басук Чахай Пурнама допустил осенью прошлого года. Губернатор, который является христианином, не слишком корректно выразился в отношении мусульман.

Позже глава Джакарты извинился за неосторожные слова, однако под давлением общественности полиция начала расследование, а прокуратура довела дело до суда. К слову, в надзорном ведомстве просили более мягкого наказания – всего год тюрьмы.