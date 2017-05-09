Американские СМИ считают неэффективными санкции Запада против России

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Вашингтон, 09 мая. Антироссийские санкции, введенные три года назад на Западе, не нанесли существенного урона нефтяной отрасли России.

Как передает ТАСС, размышлениями на тему задались журналисты издания The Wall Street Journal, которые, напротив, считают, что меры, который по замыслам их авторов, должны были сыграть против России, на самом деле больше вредят Западу.

В качестве примера издание приводит ситуацию вокруг американской ExxonMobil, которой Минфин США отказал сделать исключение и не разрешил проводить совместные работы с «Роснефтью».

Зато в Европе, которая, как и Соединенные Штаты, придерживается санкционного режима, отношение к нему более мягко, что не помешало британской BP дополнительно заработать около 600 млн долларов.

Кроме того, экономические санкции против Кремля не мешают работать с российскими коллегами итальянской Eni, французской Total, норвежской Statoil и британской Royal Dutch Shell.