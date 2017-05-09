СМИ: «Зенит» и Луческу расстаются

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Санкт-Петербург, 9 мая. Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности с румынским тренером Мирчей Луческу о расторжении контракта. На данный момент неизвестно, произойдет расставание в течение ближайших дней или по окончании сезона, однако принципиальная договоренность о его уходе уже достигнута. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в ФК «Зенит».

По словам источника, компенсацию за расторжение контракта «Зенит» в полной мере платить не будет. Турецкий клуб «Галатасарай», где, предположительно, начнет работать Луческу, готов компенсировать часть затрат российской команде.

В действительности, в случае расторжения нынешнего контракта, действующего до конца сезона-2017/18, сине-бело-голубые должны заплатить Луческу около 3,5 миллионов евро.