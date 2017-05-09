Рябков и Шеннон продолжат двусторонние контакты

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Нью-Йорк, 09 мая. Завершившаяся встреча заместителей внешнеполитических ведомств России и США не будет носить однократный характер.

Как сообщает «Газета.ru», в ходе диалога Сергей Рябков и Томас Шеннон договорились о новых контактах. Правда, как уточнил замглавы российского МИД, все будет зависеть от того, как пойдет «работа по конкретным вопросам».

Спектр вопросов, по которым намерены сотрудничать РФ и США, был обсужден между заместителем министра иностранных дел и заместителем государственного департамента в Нью-Йорке в понедельник 8 мая.

«Мы сегодня обсудили и определили в качестве направлений возможного прогресса. Планируем вернуться к теме места и времени следующей встречи», — заявил российский дипломат.