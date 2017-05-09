На северо-востоке Японии объявили эвакуацию из-за лесного пожара

В закладки

Скопировать

Токио, 9 мая. Власти Японии эвакуируют жителей города Камаиси в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии из-за разбушевавшегося лесного пожара.

Уже целые сутки не утихает пожар в горной местности. По последним данным, выгорело около 400 гектаров леса. В тушении огня участвуют 12 вертолетов сил обороны и пожарных частей. Накануне из-за наступления темноты работы были приостановлены, но с утра они были снова возобновлены.

Сильный ветер осложняет тушение пожара. Порывами его скорость достигает 26 м/с. В связи с этим эвакуируют 136 семей, проживающих поблизости к этому району.