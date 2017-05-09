Взрыв на Заречной улице: опубликовано видео ЧП в Ульяновске

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Ульяновск, 09 мая. В Интернете опубликовано видео с места ночного взрыва, который произошел на улице Заречной в Ульяновске.

По данным местных СМИ, происшествие случилось накануне поздно вечером – в районе десяти часов прогремел взрыв около одной из многоэтажек на улице Заречной, что в Ульяновске.

На данный момент какой-либо официальной информации о случившемся нет, однако, по словам очевидцев, на месте ЧС работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

По неофициальным данным, в результате взрыва были выбиты стекла в домах, проводилась эвакуация жильцов.

