Барышев напутствовал юнармейцев в Абакане

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Абакан, 09 мая. Начальник ЦСКА Михаил Барышев принял участие в церемонии вступления в «Юнармию» школьников Хакассии.

Как сообщается на сайте министерства обороны, накануне членами всероссийского детско-юношеского центра стали порядка 200 юных жителей республики, которые в торжественной обстановке принесли клятву.

Кроме Барышева, в торжественном мероприятии принимали участие глава региона Виктор Зимин, а также олимпийские чемпионы армейского клуба. «Желаю вам с честью нести гордое звание юнармейца, всегда быть патриотами Хакасии и России», — отметил в выступлении начальник ЦСКА.

Как напоминает «Газета.ru», всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в прошлом году. В настоящее время юнармейцами стали около 100 тысяч школьников из всех регионов России.