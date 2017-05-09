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Прага, 9 мая. Мотоциклы Jawa хорошо известны каждому выросшему в СССР и любой подросток мог только мечтать о том, чтобы стать счастливым обладателем этого мотоцикла с двухтактным мотором.

Но, как ни странно, сейчас именно двухтактный мотор в Jawa 350 стал препоной для экспорта легендарной модели, так как его экологические показатели выходили за рамки стандартов принятых во многих странах.

Чтобы преодолеть это досадное недоразумение была выпущена модель Jawa 350 OHC, которая получила четырёхтактный двигатель. В действительности, мотор новой модели мотоцикла является доработанной версией двигателя от китайского мотоцикла Shineray XY400. А тот в свою очередь был скопирован с Honda XR400. Мощность Jawa 350 OHC составляет 27 лошадиных сил и ее двигатель уже соответствует нормам Евро-4.

Следует обратить внимание на то, что для своего класса мотоцикл обладает очень привлекательной ценой - 3870 долларов.