Звонок для импульса: Меркель напомнила Порошенко о минских договоренностях

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Канцлер Германии Ангела Меркель выполнила свое обещание президенту России Владимиру Путину и провела телефонные переговоры с главой Украины Петром Порошенко.

Использовала влияние

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с Владимиром Путиным пообещала, после визита в Сочи, пообщаться с президентом Украины Петром Порошенко.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту», — рассказал Ушаков.

После переговоров президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 2 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил пробуксовку в работе Минских соглашений. Он подчеркнул, что этому процессу нужно придать новый импульс и указал на то, что у России и Германии нет четкого понимания того, как придать его Киеву по реализации «Минска-2».

Песков рассказал, что Владимир Путин призвал Меркель «все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».

О том, что Меркель побеседовала с президентом Украины, сообщается на его официальном сайте. Также сам Петр Порошенко написал об этом у себя в Twitter.

Під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні pic.twitter.com/PiUI62oWfA — Петро Порошенко (@poroshenko) May 8, 2017

Война минувшая и нынешняя



Телефонные переговоры Меркель и Порошенко начались с того, что собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне.

А после этого уже перешли к вопросам сегодняшнего дня.

«Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских договоренностей, касающихся безопасности», — сообщает пресс-служба главы Украины.

Они осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и системные препятствия в их работе. А также подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля и указали на необходимость освобождения заложников.

Меркель рассказала украинскому президенту об итогах беседы с российским лидером 2 мая.

О чем говорили в Сочи?



Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялись 2 мая в Сочи. Тогда Меркель заявила о том, что не видит необходимости в заключении новых соглашений по украинскому урегулированию.

«Я не считаю целесообразным заключать новое соглашение. Конечно, это все связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование… Мы хотим обеспечить доступ Украины к своей государственной границе», — пояснила она.

Кроме того, представитель Германии выразила надежду на то, что Евросоюз снимет санкции с России после выполнения Минских договоренностей по Украине.

«Я хотела бы, чтобы мы добились того, что мы сможем снять санкции при выполнении Минских договоренностей», — заявила Меркель.

Позиция российского лидера была диаметрально противоположной. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация на Украине вызывает серьезную озабоченность.

«На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата», — отметил российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что нужно продолжать работу в нормандском формате.

«Нормандская четверка», несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. Работа в этом формате будет продолжена», — сказал он.

Украинский саботаж



О том, что власти Украины саботирую выполнение Минских соглашений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением Минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество. Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что фактов провокаций со стороны Киева предостаточно. И это несмотря не то, что президент России Владимир Путин, и канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не видят альтернативы Минским договоренностям.

«Поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов и, конечно же, в рамках контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти, и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и ОБСЕ», — считает Лавров.