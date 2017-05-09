День Победы в России: во Владивостоке завершился военный парад

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Владивосток, 09 мая. Одними из первых в России праздновать День Победы стали жители Приморского края, где уже состоялся военный парад.

Как передает РИА Новости, во Владивостоке в параде Победы приняли участие порядка 1500 человек. В строю прошли батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, ВДВ.

Кроме того, на площади Борцам за власть Советов прошла военная техника – порядка 50 единиц, в том числе — зенитно-ракетные комплексы, береговые ракетные установки, реактивные системы залпового огня.

Добавим, что торжества по случаю Дня Победы во Владивостоке в разгаре: в течение дня на различных городских площадках пройдут концерты, выставки, экспозиции. Завершат празднования 9 мая в Приморском крае в 10 вечера фейерверки.