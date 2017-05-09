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Происшествия
Видео: Южный автовокзал в Екатеринбурге полностью выжжен

Видео: Южный автовокзал в Екатеринбурге полностью выжжен

7:01  9 Мая 2017  /обновлено: 7:32  09 Мая 2017
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В сети появилось видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 мая. В интернете опубликовано видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге.

Согласно информации МЧС, возгорание в здании автовокзала произошло около 6 утра по местному времени.

На место происшествия оперативно прибил бригады пожарно-спасательной службы, которым удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут.

Сообщается, что в результате случившегося жертв и пострадавших нет, однако здание автовокзала сгорело полностью.

О причинах пожара и размере нанесенного ущерба информация не поступала.

Ирина Новикова
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