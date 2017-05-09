В сети появилось видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге

В закладки

Скопировать

Екатеринбург, 9 мая. В интернете опубликовано видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге.

Согласно информации МЧС, возгорание в здании автовокзала произошло около 6 утра по местному времени.

На место происшествия оперативно прибил бригады пожарно-спасательной службы, которым удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут.

Сообщается, что в результате случившегося жертв и пострадавших нет, однако здание автовокзала сгорело полностью.

О причинах пожара и размере нанесенного ущерба информация не поступала.