В сети появилось видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге

Видео: Южный автовокзал в Екатеринбурге полностью выжжен
В закладки
Екатеринбург, 9 мая. В интернете опубликовано видео крупного пожара на Южном автовокзале в Екатеринбурге.
Согласно информации МЧС, возгорание в здании автовокзала произошло около 6 утра по местному времени.
На место происшествия оперативно прибил бригады пожарно-спасательной службы, которым удалось ликвидировать возгорание спустя 20 минут.
Сообщается, что в результате случившегося жертв и пострадавших нет, однако здание автовокзала сгорело полностью.
О причинах пожара и размере нанесенного ущерба информация не поступала.
Комментарии