Шойгу поздравил жителей России с Днем Победы

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Москва, 09 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Поздравление главы военного ведомства России с великим праздником размещено на официальном сайте министерства обороны. «Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла», — отмечено в поздравлении Шойгу.

Также министр обороны напомнил, что священная дата 9 мая «остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа», который не только отстоял свободу своей Родины, но и освободил Европу от коричневой чумы.

Сергей Шойгу отметил, что россияне преклоняются перед памятью всех, положивших головы в Великой Отечественной войне. Министр обороны пожелал здоровья, счастья и благополучия всем гражданам России.

Согласно приказу главы военного ведомства, 9 мая ровно в 10 часов вечера по местному времени будут проведены артиллерийские салюты в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы ВО, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.