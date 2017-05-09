Власти Малайзии подтвердили ликвидацию одного из самых разыскиваемых террористов

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Куала-Лумпур, 9 мая. Глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар официально подтвердил уничтожение наиболее разыскиваемого террориста, одного из полевых командиров группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) Мухаммада Ванди.

По его словам, 26-летний боевик был ликвидирован во время ударов беспилотников 29 апреля в сирийской Ракке.

Сообщается, что Ванди с женой прибыли в Сирию в январе 2016 года Террорист отвечал за вербовку новых членов в юго-восточной Азии, а также подготовку терактов в Малайзии.

Отметим, что в апреле текущего года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло Мухаммада Ванди в санкционный список как одного из наиболее разыскиваемых террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.