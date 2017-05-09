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Происшествия
Дрожь земли: на юге Японии произошло землетрясение

Дрожь земли: на юге Японии произошло землетрясение

6:21  9 Мая 2017
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Дрожь земли: на юге Японии произошло землетрясение

Токио, 09 мая. В стране восходящего солнца специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4.

Как информирует «Газета.ru», природный катаклизм имел место быть в районе островов Мияко в префектуре Окинава, что на юге Японии. Как уточнили в метеорологическом управлении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Также в специальном ведомстве, оценив ситуацию, не стали объявлять угрозу цунами.

Алексей Громов
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