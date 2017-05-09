Дрожь земли: на юге Японии произошло землетрясение

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Токио, 09 мая. В стране восходящего солнца специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4.

Как информирует «Газета.ru», природный катаклизм имел место быть в районе островов Мияко в префектуре Окинава, что на юге Японии. Как уточнили в метеорологическом управлении, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Также в специальном ведомстве, оценив ситуацию, не стали объявлять угрозу цунами.