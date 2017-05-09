Выборы президента Республики Корея: проголосовало почти 20% избирателей

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Сеул, 09 мая. На президентских выборах, проходящих во вторник 9 мая в Южной Корее, к урнам для голосования пришли почти 20% граждан, имеющих право голоса.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на информационное сообщение местного избиркома, по состоянию на 11:00 (05:00 мск), в выборах президента приняли участие 19,4% избирателей.

Как отмечается, пока эксперты наблюдают явку ниже, чем была зарегистрирована на прошлых выборах к этому же времени. Так пять лет назад, когда главой государства была выбрана Пак Кын Хе, к 11 утра по местному времени к урнам для голосования пришли более 26% избирателей.

Впрочем, как уточняют в Национальной избирательной комиссии, не стоит забывать, что на выборах 2017 года впервые была применена практика досрочного голосования, где свои голоса уже отдали более 11 млн человек.

Добавим, что выборы в Республике Корея завершатся в два дня по Москве, безусловный фаворит гонки – демократ Мун Чжэ Ин, которого, согласно соцопросам, готовы поддержать более 40%.