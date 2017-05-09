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Происшествия
Нацгвардия Венесуэлы пустила слезоточивый газ в детский приют

Нацгвардия Венесуэлы пустила слезоточивый газ в детский приют

6:20  9 Мая 2017
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Нацгвардия Венесуэлы пустила слезоточивый газ в детский приют

Каракас, 9 мая. Национальная боливарианская гвардия Венесуэлы забросала приют в городе Маракайбо гранатами со слезоточивым газом.

Сообщается, что обитатели и персонал приюта для детей и стариков «Мой дом» были срочно эвакуированы. Происходившее попало на съемку местного телеканала. На записи видно, как спасатели и простые граждане выносят детей и вывозят стариков в инвалидных креслах из здания.

Отмечается, что причиной атаки на приют стала информация о том, что в здании пытались укрыться участники акции протеста оппозиции против действий правительства президента Николаса Мадуро.

Ранее Газета.ру сообщала, что протесты в Венесуэле начались 4 апреля. К данному моменту пострадали уже более 800 человек.

Ирина Новикова
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