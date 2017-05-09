«Устранить острые раздражители»: МИД РФ озвучил США условия для нормализации отношений

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном назвал условия для нормализации отношений России и США.

Как сообщается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Faceebok, Рябков отметил, что необходимо устранить целый ряд острых раздражителей, созданных администрацией предыдущего президента Барака Обамы. Например, вернуть фактически экспроприированную дипломатическую недвижимость России.

Замглавы МИД РФ напомнил, что такие действия администрации предыдущего президента США нарушали международное право, а дипломатическая недвижимость является государственной собственностью нашей страны и обладает иммунитетом.

«По американской инициативе обсуждалась также проблематика стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога по данной теме», — также добавили в ведомстве.

Напомним, что в конце декабря 2016 году администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских компаний и ведомств, в том числе ГРУ и ФСБ, за, якобы, «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», которые работали в России.

Кроме того нашим дипломатам, работающим в Штатах был закрыт доступ к двум жилым комплексам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Персонами нон-грата администрация Барака Обамы тогда объявила 35 российских дипломатов.



Очевидно, что в настоящее время ведется подготовка к большой встрече президента России Владимира Путина и нынешнего главы США Дональда Трампа. Правда, по словам замглавы российского МИД, пока никаких ориентиров, о том когда и где они состоятся, кроме тех, о которых по телефону договорились лидеры двух держав нет.

«Никаких ориентиров, кроме того, о чем сами лидеры говорили в их телефонном контакте, никаких дальнейших шагов с точки зрения конкретизации их графика не сделано. Получится ли это сделать в ходе встречи министра и госсекретаря послезавтра — я предсказывать не берусь», — пояснил Рябков.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию нашей страны по этому вопросу.

«Мы готовы к встрече. Естественно, многое замыкается на состыковку графиков лидеров. Конечно, упоминался в этой связи Гамбург. Но это все то, о чем уже говорилось много раз. У меня нет никаких дополнений к этому», — подчеркнул российский дипломат.

Рябков также отметил, что пока говорить о том, что эта встреча двух лиеров стала бы отправным пунктом для улучшения российско-американских отношений, было бы «слишком смело».

«Это определенный шаг в этом направлении. Пока никакой прогресс не гарантирован, но главное, что есть заинтересованность с обеих сторон на этом не останавливаться», — отметил он.

Замглавы МИД РФ рассказал, что в повестку дня не входило обсуждение вопросов международной политики, в том числе вопросы по Сирии и Украине.

В целом же, российский дипломат оценил контакт с официальным представителем США как «очень своевременный, нужный, деловой».

«Мы имеем определенный материал для доклада министру и госсекретарю, которые встретятся в Вашингтоне 10 мая», — подчеркнул он.

Рябков также отметил, что встреча в Нью-Йорке стала шагом в реализации договорённостей главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона об организации рабочей группы для отработки наиболее острых двусторонних вопросов.

«Мы провели подробнейшее обсуждение наиболее сложных, застарелых, с трудом поддающихся урегулированию проблем двухстороннего характера», — сообщил высокопоставленный замглавы российского МИД.



Ранее, глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью телекомпании «Мир», затрагивая вопрос о встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил о том, что она нужна не для того, чтобы произвести внешний эффект. Министр считает, что когда встречаются президенты двух стран, важно не только пожать друг другу руки, но и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

«Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ​ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся», — сказал Сергей Лавров.