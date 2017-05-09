Сирия новости 9 мая 07.00: ВВС Сирии атаковали ИГ в Алеппо, от бомбы ИГ погибли 4 детей и 1 взрослый

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Сирия, 9 мая. ВВС Сирии атаковали позиции ИГ на востоке провинции Алеппо, от бомбы ИГ погибли 4 детей и 1 взрослый житель города Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ВВС Сирии атаковали позиции ИГ в районе равнины Маскана на востоке провинции Алеппо.

«Исламское государство»*: убило бомбой четверо детей и одного взрослого жителя города Дейр эз-Зор, казнило несколько захваченных боевиков вооруженной оппозиции (ССА), включая их командира в провинции Даръа.

«Ахрар аль-Шам»***: обстреляли позиции правительственных войск в восточных районах города Алеппо.

Курды: потеряли бульдозер в провинции Алеппо в результате атаки боевиков ССА.

Международная коалиция во главе с США: наращивает свое присутствие на границе с Сирией.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, войска Иордании и США расширили свое присутствие на границе с Сирией. Репортер информагентства предполагает, что возможно это было сделано, чтобы воспрепятствовать продвижению сирийских войск в регионе Бадия.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, десятки жителей Алеппо вышли на улицы города праздновать День Победы 9 мая. Они надели георгиевские ленточки и вышли на демонстрацию с российскими флагами в руках. Один из присутствовавших российских военных - полковник Андрей Котинок обратился к собравшимся со словами: «Сирия сейчас находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Он добавил: «Россия также стояла на переднем крае борьбы с другим глобальным злом. Его зовут фашизм». Один из участников демонстрации, Фади Алсаид, отметил: «Мы пришли сюда сегодня, потому что это годовщина победы русских людей над нацистами», мы хотим поблагодарить Россию «за сотрудничество, за то, что она помогает нам бороться с террористами в нашей любимой Сирии».

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@MmaGreen), правительственные ВВС атаковали позиции ИГ в районе равнины Маскана на востоке провинции.

По неподтвержденным данным, боевики группировки «Ахрар аль-Шам» обстреляли позиции правительственных войск в восточных районах города Алеппо, а именно в районах Аль-Захра и Аль-Рашидин.

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq), войска вооруженной оппозиции уничтожили бульдозер курдских войск на северо-западе провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Deir ez-Zor 24, в результате взрыва бомбы, сброшенной с беспилотника ИГ, погибли четверо детей и один взрослый житель города Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter, террористы ИГ казнили несколько захваченных боевиков ССА**, включая их командира.

Провинция Ракка

Террористы ИГ выложили в своем аккаунте в Twitter фотографии частично разрушенной мечети в городе Ракка. Мечеть попала под удар ВВС международной коалиции во главе с США. Напомним, что Пентагон официально признал, что мечеть была разрушена ударами ВВС коалиции.

Ирак

Как сообщают новостные порталы Iraqi Day и Iraqi News, иракские войска освободили от террористов ИГ индустриальные районы Вади-Акаб и Сайд-Ганам в восточном Мосуле.

Около 200 семей, после трех лет скитаний, вернулись в свои дома в западном районе Багдада Абу-Грейб. На данный момент сектор полностью расчищен от мин.

По сообщению агентства Iraqi News 20 террористов было убито, 3 «шахид-мобиля» уничтожено во время операции иракских войск на западе провинции Анбар.

* Организация запрещена на территории РФ.