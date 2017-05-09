Сирия новости 9 мая 07.00: ВВС Сирии атаковали ИГ в Алеппо, от бомбы ИГ погибли 4 детей и 1 взрослый
Сирия, 9 мая. ВВС Сирии атаковали позиции ИГ на востоке провинции Алеппо, от бомбы ИГ погибли 4 детей и 1 взрослый житель города Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): ВВС Сирии атаковали позиции ИГ в районе равнины Маскана на востоке провинции Алеппо.
«Исламское государство»*: убило бомбой четверо детей и одного взрослого жителя города Дейр эз-Зор, казнило несколько захваченных боевиков вооруженной оппозиции (ССА), включая их командира в провинции Даръа.
«Ахрар аль-Шам»***: обстреляли позиции правительственных войск в восточных районах города Алеппо.
Курды: потеряли бульдозер в провинции Алеппо в результате атаки боевиков ССА.
Международная коалиция во главе с США: наращивает свое присутствие на границе с Сирией.
Провинция Дамаск
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, войска Иордании и США расширили свое присутствие на границе с Сирией. Репортер информагентства предполагает, что возможно это было сделано, чтобы воспрепятствовать продвижению сирийских войск в регионе Бадия.
Провинция Алеппо
Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, десятки жителей Алеппо вышли на улицы города праздновать День Победы 9 мая. Они надели георгиевские ленточки и вышли на демонстрацию с российскими флагами в руках. Один из присутствовавших российских военных - полковник Андрей Котинок обратился к собравшимся со словами: «Сирия сейчас находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Он добавил: «Россия также стояла на переднем крае борьбы с другим глобальным злом. Его зовут фашизм». Один из участников демонстрации, Фади Алсаид, отметил: «Мы пришли сюда сегодня, потому что это годовщина победы русских людей над нацистами», мы хотим поблагодарить Россию «за сотрудничество, за то, что она помогает нам бороться с террористами в нашей любимой Сирии».
Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@MmaGreen), правительственные ВВС атаковали позиции ИГ в районе равнины Маскана на востоке провинции.
По неподтвержденным данным, боевики группировки «Ахрар аль-Шам» обстреляли позиции правительственных войск в восточных районах города Алеппо, а именно в районах Аль-Захра и Аль-Рашидин.
Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq), войска вооруженной оппозиции уничтожили бульдозер курдских войск на северо-западе провинции.
Провинция Дейр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Deir ez-Zor 24, в результате взрыва бомбы, сброшенной с беспилотника ИГ, погибли четверо детей и один взрослый житель города Дейр эз-Зор.
Провинция Даръа
Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter, террористы ИГ казнили несколько захваченных боевиков ССА**, включая их командира.
Провинция Ракка
Террористы ИГ выложили в своем аккаунте в Twitter фотографии частично разрушенной мечети в городе Ракка. Мечеть попала под удар ВВС международной коалиции во главе с США. Напомним, что Пентагон официально признал, что мечеть была разрушена ударами ВВС коалиции.
Ирак
Как сообщают новостные порталы Iraqi Day и Iraqi News, иракские войска освободили от террористов ИГ индустриальные районы Вади-Акаб и Сайд-Ганам в восточном Мосуле.
Около 200 семей, после трех лет скитаний, вернулись в свои дома в западном районе Багдада Абу-Грейб. На данный момент сектор полностью расчищен от мин.
По сообщению агентства Iraqi News 20 террористов было убито, 3 «шахид-мобиля» уничтожено во время операции иракских войск на западе провинции Анбар.
* Организация запрещена на территории РФ.