Мужчина, стрелявший в полицию в Калифорнии, найден мертвым

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Лос-Анджелес, 09 мая. Мужчина, который на протяжении нескольких часов отбивался от полиции в Калифорнии, найден мертвым.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент, который закончился смертью нарушителя правопорядка, случился в пригороде Лос-Анджелеса накануне – 30-летний мужчина с оружием наперевес ворвался в чужой дом.

Хозяева жилища успели ретироваться и сообщить об инциденте в полицию. Общаться с прибывшими на место ЧП правоохранителями злоумышленник отказался и забаррикадировался в доме.

Противостояние мужчины и полиции продолжалось примерно шесть часов. В итоге, пока неизвестный мужчина был найден мертвым. О причинах смерти на данный момент ничего не сообщается.