Хирурги из КНР успешно разделили сиамских близнецов

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Шанхай, 09 мая. Операция по разделению сиамских близнецов с успехом завершилась в одной из детских больниц Шанхая.

Как пишет «Газета.ru», медики смогли разделить трехмесячных девочек-близнецов, родившихся в Поднебесной в начале февраля. На всю операцию ушло не более двух часов: час непосредственно на разделение, и еще час потребовался на то, чтобы зашить раны.

Как пишут местные СМИ, девочки срослись в районе печени и желудка. О патологии врачи узнали на 22-й неделе беременности матери младенцев, роды прошли на 34-й неделе, после чего малышек поместили в отделение интенсивной терапии.

После проведенного консилиума врачи приняли решение проводить операцию по разделению девочек только после того, как сиамским близнецам исполнится три месяца и они наберут 10 килограммов веса.