Трамп предложил на пост зампостпреда при ООН отставного полковника, работавшего в РФ

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Вашингтон, 9 мая. Президент США Дональд Трамп предложил на пост заместителя постоянного представителя США при ООН по специальным политическим вопросам кандидатуру отставного полковника Джея Патрика Мюррея.

Сообщается, что Мюррей ранее работал в посольстве США в Москве.

Также он служил в Ираке и на Балканах, а в настоящее время часто выступает в качестве эксперта на радио и телевидении.

Отметим, что Мюррей также обладает опытом работы в Организации Объединенных Наций, где он находился на должности военного представителя США.