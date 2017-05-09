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Спорт
Евгений Малкин признан лучшим снайпером среди российских игроков на кубке Стэнли

Евгений Малкин признан лучшим снайпером среди российских игроков на кубке Стэнли

5:37  9 Мая 2017
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Евгений Малкин признан лучшим снайпером среди российских игроков на кубке Стэнли

Питтсбург, 9 мая. Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за американский клуб «Питтсбург пингвинз», признан лучшим снайпером из РФ в истории кубка Стэнли.

Сообщается, что нападающий забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона» на 58 минуте встречи.

На счету российского форварда теперь 53 шайбы в 135 матчах, что делает его лидером среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли.Евгений Малкин признан лучшим снайпером среди российских игроков на кубке Стэнли

Напомним, что Малкин в составе «Питтсбурга» становился обладателем Кубка Стэнли в 2009 и 2016 годах.

Ранее Газета.ру сообщала, что «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии.

Ирина Новикова
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