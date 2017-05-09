Трампу предложили изменить военную стратегию США в Афганистане

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Вашингтон, 09 мая. В самое ближайшее время военная стратегия США в Афганистане может быть кардинально скорректирована.

Как передает «Газета.ru», военные советники Дональда Трампа предложили президенту Соединенных Штатов увеличить контингент вооруженных сил США в регионе, а также расширить полномочия министерства обороны.

В частности, предполагается, что нынешняя группировка американских сил в Афганистане увеличится с 8,5 до 11,5 тысяч военнослужащих. Что касается расширения полномочий МО, то оно касается того, что именно Пентагон будет принимать решения по количеству военных США в регионе.

Кроме того, планом предполагается, что будут расширены возможности военного ведомства в случае применения авиации против боевиков запрещенной в России группировки «Талибан».

Добавим, что пока Дональд Трамп не согласился на предложения военных. Окончательное решение по поводу возможного изменения стратегии США в Афганистане будет принято до саммита глав государств – участников НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая.