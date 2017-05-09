Стало известно, при каких условиях Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

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Вашингтон, 09 мая. Японское информационное агентство Kyodo сообщило, со ссылкой на дипломатические источники, при каких условиях может состояться встреча лидеров США и КНДР.

Как передает ТАСС, Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном только в том случае, когда Корейская народно-демократическая республика полностью откажется от своей ракетно-ядерной программы.

Также уточняется, что о своих планах по поводу Ына официальный Вашингтон рассказал Пекину. Так, в случае отказала от своих планов, Пхеньяну гарантируется не применение военной силы, а также сохранения текущего статуса КНДР.