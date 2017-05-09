Австралийские ученые сделали сенсационное открытие о раннем облике Земли

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Аделаида, 9 мая. Ученые из Австралийского национального университета утверждают, что на раннем этапе своего существования Земля была плоской и почти полностью покрытой водой.

По словам Энтони Бернема, 4,4 миллиарда лет назад на нашей планете было всего несколько маленьких островов. Исследование показало, что во время первых 700 миллионов лет существования Земли не было гор и столкновений с континентами.

Данный вывод был сделан благодаря анализу крохотных зерен циркона, найденного в Западной Австралии. Зерна циркона, сохранившиеся в скалах из песчаника в Джеке-Хиллз, относятся ко времени, когда Земле было всего 160 миллионов лет.

Отмечается, что данные результаты соответствуют теории о прохладной ранней Земле.