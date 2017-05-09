Ученые рассказали о пользе регулярного секса для мужчин
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Вашингтон, 9 мая. Американские физиологи заявили, что регулярный секс способен снизить риск рака предстательной железы у мужчин.
Результаты проведенных исследований показали, что между частотой интимной близости и риском возникновения злокачественных опухолей простаты существует взаимосвязь. Сообщается, что мужчины, которые живут регулярной половой жизнью, намного реже подвержены данному заболеванию.
Отмечается, что у мужчин, занимающихся сексом несколько раз в неделю, риск развития рака простаты снижается на 20%.
При этом ученые подчеркнули, что особое внимание на частоту половых сношений стоит обратить мужчинам старшего возраста.
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