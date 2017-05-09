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Ученые рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

Ученые рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

4:41  9 Мая 2017
2006

Ученые рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

Вашингтон, 9 мая. Специалисты из Соединенных Штатов заявили, что им удалось выявить первые признаки болезни Альцгеймера.

Сообщается, что начальная стадия болезни Альцгеймера выражается в трудностях при ориентации в пространстве.

По словам ученых, способность ориентироваться в пространстве зависит от участков мозга, ответственных за память, а способность запоминать дорогу основана на запоминании местоположения предметов. При болезни Альцгеймера именно эти участки мозга страдают в первую очередь.Ученые рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

Стоит отметить, что на данный момент механизм развития данного заболевания не установлен. Оно затрагивает память, рассудочную деятельность.

Ирина Новикова
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