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Экс-директор разведки США перепутал советскую и российскую разведку

Экс-директор разведки США перепутал советскую и российскую разведку

4:19  9 Мая 2017
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Экс-директор разведки США перепутал советскую и российскую разведку

Вашингтон, 9 мая. Бывший директор разведки США Джеймс Клэппер допустил оговорку, перепутав советскую и российскую разведку.

Клэппер выступая в сенате США, рассказывал о о том, что американские спецслужбы подозревают своих российских коллег во вмешательстве в американские выборы.

«Еще в 2015 году были данные о советской деятельности — извините, российской, это оговорка по Фрейду», — сказал Клэппер.

Когда-то давно, основатель школы психоанализа Зигмунд Фрейд предположил, что некоторые оговорки, описки и другие, казалось бы, случайные действия могут быть вызваны подсознательными мотивами.То есть, подсознательно Клэппер относится к нынешней России так же, как к бывшему Советскому Союзу, который на Западе был окрещен империей зла.

#клэппер
Олег Сорокин
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