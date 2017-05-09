Сенат США утвердил Хизер Уилсон на пост министра Военно-воздушных сил

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Вашингтон, 9 мая. Бывший военный летчик Хизер Уилсон утверждена сенатом Конгресса США на пост министра Военно-воздушных сил страны.

Сообщается, что в ходе заседания сената, прошедшего 8 мая, данное решение было поддержано 76 членами верхней палаты, 22 высказались против, еще двое в голосовании не участвовали.

Отметим, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Уилсон на данный пост еще 23 января.

Хизер Уилсон является выпускницей Академии ВВС и бывшим военным летчиком. Также она работала в аппарате Совета национальной безопасности.