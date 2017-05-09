Трамп в понедельник продлил еще на год санкции против Йемена

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Вашингтон, 9 мая. Глава США Дональд Трамп в понедельник продлил еще на год санкции касающиеся ряда представителей правительства Йемена, сообщили в администрации президента.

Напомним, что 16 мая 2012 года предыдущий президент США Барак Обама исполнительным указом 13611 ввел режим чрезвычайной ситуации в отношении ряда членов правительства Йемена. Свой указ он обосновывал тем, что якобы действия ряда лиц в правительстве Йемена угрожают миру и безопасности в этой стране.

Трамп посчитал, что «данные действия по-прежнему представляют необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». И по этой причине продлил санкции еще на год.