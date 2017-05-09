Кадыров поздравил народы бывшего СССР с Днем Победы

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Грозный, 9 мая. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил россиян и все народы бывшего Советского Союза с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

По словам чеченского лидера, День Победы является праздником для каждого россиянина и всех народов бывшего СССР.

«Коварного врага остановила преданность Отечеству, единство, сплоченность братских народов!» — написал Кадыров в своем Instagram.

Также он отметил укрепление российской оборонной мощи и единства народов, населяющих нашу страну.

«Вопреки прогнозам наших недругов, Россия с каждым годом становится сильнее, растет ее экономическая и оборонная мощь, укрепляется единство народов», — подчеркнул Кадыров.