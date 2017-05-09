Кадыров поздравил народы бывшего СССР с Днем Победы
Грозный, 9 мая. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил россиян и все народы бывшего Советского Союза с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
По словам чеченского лидера, День Победы является праздником для каждого россиянина и всех народов бывшего СССР.
«Коварного врага остановила преданность Отечеству, единство, сплоченность братских народов!» — написал Кадыров в своем Instagram.
Также он отметил укрепление российской оборонной мощи и единства народов, населяющих нашу страну.
«Вопреки прогнозам наших недругов, Россия с каждым годом становится сильнее, растет ее экономическая и оборонная мощь, укрепляется единство народов», — подчеркнул Кадыров.
Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Днём Победы! Это праздник каждого россиянина, всех народов бывшего Советского Союза. Коварного врага остановила преданность Отечеству, единство, сплочённость братских народов! Чеченцы и другие жители нашей республики воевали на всех фронтах, защищали Брестскую крепость, Сталинград, Москву и Ленинград. Они прорывали кольцо блокады, освобождали Киев, Минск, Варшаву, Прагу, Белград, брали фашистское логово - Берлин. Десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии героически погибли, пропали без вести. Ханпаша Нурадилов, Маташ Мазаев, Даша Акаев, Хансолта Дачиев, Хаважи Магомед-Мирзоев, Мовлид Висаитов... Мы с гордостью произносим эти имена! Чеченская нефть, как лучшая в мире, обеспечивала бесперебойное снабжение ГСМ авиации, бронетанковых дивизий, сотен тысяч единиц автотранспорта. В 1942 году ГНПЗ Грозного удостоен ордена Трудового Красного знамени. Сегодня Запад стремится разговаривать с Россией языком санкций и экономической блокады. Ничего из этого не получится. Вопреки прогнозам наших недругов, Россия с каждым годом становится сильнее, растёт её экономическая и оборонная мощь, укрепляется единство народов. Совсем недавно Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и его соратники при поддержке федерального центра во главе с Президентом России Владимиром Путиным разгромили международных террористов из 51 страны, наводнившихся Чечню и юг страны. Так будет с каждым, кто задумает посягнуть на Россию! За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Грозному присвоено звание "Город воинской славы". Желаю всем ветеранам здоровья и благополучия! #Кадыров #Россия #Чечня #ДеньПобеды