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Москва, 9 мая. Дождливая погода продержится в Москве вплоть до четверга, к пятнице ожидается потепление до плюс 11 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос».

"Эта неделя будет чрезвычайно холодной, по большому счету природа нас отбросит в начало апреля", — сказал метеоролог.

По прогнозам синоптиков, днем 9 мая ожидается 2-5 градусов тепла.

По словам специалиста, в среду и четверг жителей столицы ждут по-прежнему околонулевые температуры в ночные часы, днем плюс 3-8 градусов. К пятнице осадки должны сократиться до минимума, а из облаков обещает выглянуть солнце. При этом температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем же воздух прогреется уже до 6-11 градусов тепла.