Вопрос об участии Мозякина на чемпионате мира решится после 10 мая

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Кельн, 9 мая. Насколько серьезно был травмирован капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин будет ясно на днях. Вопрос о том, сможет ли он принять в дальнейшем участие на чемпионате мира решится после 10 мая.

Напомним, что Мозякин получил травму в первом периоде встречи со сборной Германии. Ровно на 14-й минуте. После того как его атаковал сзади форвард Патрик Хагер наш игрок остался лежать на льду. Капитан сборной России покинул лед лишь с помощью доктора. Сергея Мозякина увели в раздевалку, а Хагер получил матч-штраф. Чуть позднее заговорили о том, что у Мозякина - сотрясение мозга. Но позже эту информацию опровергли.

В следующем матче на чемпионате мира россияне встретятся с датчанами 11 мая. До этого команда Олега Знарка одержала две победы - над Швецией (2:1, Б), Италией (10:1) и Германией (6:3).