Mail.ru приобрела онлайн-сервис объявлений о продаже автомобилей Am.ru‍

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Москва, 9 мая. Российская интернет-компания Mail.ru Group приобрела сервис объявлений о продаже автомобилей Am.ru у Rambler & Сo.

Сообщается, что сумма сделки, которую планируется закрыть в ближайшие дни, составила 10 млн долларов США.

Представитель Rambler подтвердил продажу сервиса, говорится в материале газеты Ведомости.

По словам председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина, Am.ru обладает существенной синергией с другим сервисом объявлений Mail.ru – «Юла». Он добавил, что в будущем произойдет объединение этих двух сервисов, для того, чтобы занять большую долю рынка.