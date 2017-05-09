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Технологии
Американские ученые нашли способ избавиться от кофеиновой зависимости

Американские ученые нашли способ избавиться от кофеиновой зависимости

3:21  9 Мая 2017
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Американские ученые нашли способ избавиться от кофеиновой зависимости

Джорджия, 9 мая. Специалист из американского Университета Джорджии рассказал о найденном им способе избавиться от кофеиновой зависимости.

По словам профессора Патрика Дж.О’Коннора, для того, чтобы получить заряд бодрости утром без чашки ароматного напитка, необходимо сделать зарядку. Особое внимание, по утверждению ученого, необходимо уделить кардиотренировкам, например, бегу или плаванию.

К примеру, ученый предложил кофеинозависимым бегать вверх-вниз по лестнице. Всего 10 минут такой тренировки давали эффект аналогичный чашке крепкого кофе.Американские ученые нашли способ избавиться от кофеиновой зависимости

Специалист подчеркнул, что если регулярно давать своему организму кардионагрузку, то можно полностью отказаться от употребления кофе. 

Ирина Новикова
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