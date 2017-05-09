Закончилась спецоперация на Северном вокзале в Париже

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Париж, 9 мая. Закончилась полицейская спецоперация, которая проводилась в ночь на вторник на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

«Окончание проверок, ситуация возвращается к нормальной», — гласит сообщение полиции в ее аккаунте в Twitter.

Насколько результативной оказалась проводившаяся спецоперация не сообщается. Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации по задержанию трех подозреваемых в терроризме на Северном вокзале в Париже.