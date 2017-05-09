Сотрудники галереи в Шотландии приняли забытый посетителями ананас за арт-объект

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Абердин (Шотландия), 9 мая. Странный арт-объект обнаружили посетители выставки в одной из художественных галере Шотландии, в городе Абердин. Об инциденте написали местные СМИ.

Студент решил пошутить и нарочно оставил на служебном столе фрукт. Сотрудники приянли ананас за экспонат и посетили под стекло. Тогда шутник Руиари Грей рассказал о своем розыгрыше в соцсетях. Новость быстро облетела мир.

Недавно СМИ рассказывали о лондонских пранкерах-шутниках, которые схлопотали срок от 16 до 20 недель тюремного заключения за шуточное видео, похожее на ограбление художественной галереи.