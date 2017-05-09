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Facebook опубликовал инструкцию, как обнаруживать недостоверные новости

Facebook опубликовал инструкцию, как обнаруживать недостоверные новости

2:51  9 Мая 2017
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Facebook опубликовал инструкцию, как обнаруживать недостоверные новости

Лондон, 9 мая. В ряде британских газет была опубликована инструкция компании Facebook, посвященная обнаружению фальшивых новостей.

Инструкция была опубликована в крупнейших издания Великобритании на правах рекламы, а также распространялась в брошюрах у входа на стации лондонского метро.

Руководство соцсети призвало внимательно относиться к тексту новостей, проверять заголовки и источник публикации. Кроме того, читатели должны обращать внимание на «странное форматирование», ссылки и дату.

Как заявил директор по стратегии Facebook в Великобритании Саймон Милнер, соцсеть делает все возможное, чтобы люди могли вовремя распознать недостоверную информацию.

 

#facebook
Антон Зарубин
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