Facebook опубликовал инструкцию, как обнаруживать недостоверные новости

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Лондон, 9 мая. В ряде британских газет была опубликована инструкция компании Facebook, посвященная обнаружению фальшивых новостей.

Инструкция была опубликована в крупнейших издания Великобритании на правах рекламы, а также распространялась в брошюрах у входа на стации лондонского метро.

Руководство соцсети призвало внимательно относиться к тексту новостей, проверять заголовки и источник публикации. Кроме того, читатели должны обращать внимание на «странное форматирование», ссылки и дату.

Как заявил директор по стратегии Facebook в Великобритании Саймон Милнер, соцсеть делает все возможное, чтобы люди могли вовремя распознать недостоверную информацию.